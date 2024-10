Tennis, Paperone Sinner: la sua può diventare la stagione più ricca di sempre

Non solo straordinaria sul piano dei risultati sportivi, ma anche straordinariamente remunerativa dal punto di vista economico. Si può riassumere così la stagione 2024 di Jannik Sinner, che può diventare la più "ricca" nella storia del tennis. Il record appartiene al Novak Djokovic versione 2015, che incassò ben 20,45 milioni di euro. Jannik, già a quota 16,6 milioni dopo il trionfo nel ricchissimo Six Kings Slam, ha le carte in regola per batterlo, anche se servirà un finale perfetto.