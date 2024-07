Tennis, Sinner in Canada: "Non vedo l'ora di ripartire"

© Getty Images

"È bello ricominciare a colpire e non vedo l'ora di ripartire da qui". La tonsillite che lo ha costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Parigi è alle spalle. Jannik Sinner è arrivato in Canada nella serata di martedì ed è pronto per tornare a giocare: dal prossimo 6 agosto parteciperà al Masters 1000 di Montreal, tappa di avvicinamento agli Us Open di tennis, dove si è imposto nel 2023. Con un post pubblicato sui suoi canali social nella notte italiana l'azzurro numero uno del ranking ATP si è detto impaziente di riprendere dopo lo stop forzato, pubblicando anche due foto durante l'allenamento. A confermare la partenza per il Canada era stato il suo allenatore Darren Cahill con una foto pubblicata sui social.