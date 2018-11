Tennis, Shanghai Masters: Cecchinato ko, Djokovic si prende la rivincita

11/10/2018

Marco Cecchinato si è fermato al terzo turno (ottavi) del 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 della stagione in corso sul cemento della metropoli cinese. Il 25enne palermitano, numero 21 Atp (best ranking eguagliato) e 16esima testa di serie, mai così avanti in un torneo di questa categoria, ha trovato semaforo rosso di fronte al serbo Novak Djokovic, numero 3 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding, già tre volte a segno in questo torneo (2015, 2013 e 2012): 6-4, 6-0 il punteggio finale, in un'ora e dieci minuti, con cui il 31enne di Belgrado si è preso la rivincita per il match dei quarti di finale del Roland Garros dello scorso maggio, quando si impose l'azzurro in quattro set.