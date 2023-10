Tennis, Santopadre a Berrettini: "Abbiamo condiviso tutto e anche questa scelta. Per te ci sarò sempre"

TENNIS

Il coach scrive una lettera social all'azzurro dopo la separazione

© instagram "Eccomi a scriverti per ringraziarti per il percorso che abbiamo fatto". È il messaggio di saluto al suo 'ex allievo' Matteo Berrettini di Vincenzo Santopadre dopo l'annuncio della separazione dal tennista azzurro. Santopadre chiama Berrettini affettuosamente con il nomignolo 'ni', parlando di "un percorso che pochissimi conoscono a fondo e la cui complicità, che custodisco gelosamente, è solo nostra. Quella complicità - prosegue Santopadre - che nello scorrere del tempo ci ha reso persone più grandi e oserei dire migliori. Quella complicità fatta di stima, rispetto, comprensione, accoglienza che ci ha portato a non discutere mai! Sembra impossibile, ma è così. Abbiamo condiviso tutto e anche questa scelta che pensiamo sia la migliore - conclude Santopadre - Ci sono sempre con te e per te. Ti voglio bene".



"Scelta molta coraggiosa, la separazione è stata molto consensuale erano entrambi sulla stessa lunghezza d'onda. Il rapporto resta meraviglioso - ha detto Filippo Volandri, ct dell'Italia di Davis - dopo la decisione di Matteo Berrettini di separarsi dal coach Santopadre dopo 13 anni - Berrettini non si nasconde, è nella ristrutturazione del proprio al team alla Sinner. Matteo ha bisogno di una scintilla che possa fargli ardere il fuoco. Si sta allenando, ha capito che non era abbastanza pronto per poter competere in questo finale di stagione".

