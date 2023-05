Tennis, Roland Garros: vince Djokovic all’esordio. Avanti Garcia nel femminile

ROLAND GARROS

Il serbo batte Kovacevic in tre set 6-3, 6-2, 7-6. Passano il turno anche Norrie e Tiafoe

© Getty Images Esordio vincente al Roland Garros per Novak Djokovic che al primo turno batte Aleksandar Kovacevic in tre set 6-3, 6-2, 7-6. Per il serbo ora ci sarà Fucsovics. Avanti anche Cameron Norrie, che supera a fatica in cinque set Paire, mentre Tiafoe batte Krajinovic. Passano il turno Bautista Agut e De Minaur, così come Coric. Nel tabellone femminile, Garcia batte Wang in tre set, eliminazioni clamorose invece per Bencic e Kudermetova.

TABELLONE MASCHILE

Vince in tre set, con qualche difficoltà nel finale, Novak Djokovic contro Aleksandar Kovacevic 6-3, 6-2, 7-6. Il serbo chiude il primo set 6-3 dopo un momento di assestamento iniziale, alternando i propri colpi per disorientare l’avversario, che non riesce mai a prendere le misure al numero tre del mondo e perde anche il secondo 6-2. Nel terzo Djokovic piazza due break nei primi tre game ma cala di intensità e concentrazione alla distanza, cedendo la battuta al nono game e vincendo al tie break con un faticoso 7-6. Per il serbo ora ci sarà la sfida con l’ungherese Fucsovics.



Passa il turno con più difficoltà del previsto Cameron Norrie, a cui ci vogliono cinque set per superare l’esperto Benoit Paire con il punteggio di 7-5, 4-6, 3-6, 6-1, 6-4. Che la partita non fosse semplice per l’inglese lo si capisce fin dal primo parziale, quando il francese, spinto dal suo pubblico, è aggressivo in risposta e mette in difficoltà l’avversario, cedendo solo nel finale 7-5. L’intensità del tennis di Paire continua a crescere nel secondo e terzo set, vinti 6-4, 6-3. Nel quarto però arriva la reazione di Norrie, che ritrova ritmo al servizio, pareggia i conti con un netto 6-1 e poi porta a casa l’incontro all’ultimo set 6-4. Il prossimo avversario dell’inglese sarà un altro francese, Pouille.

Festeggia Frances Tiafoe, vincente contro Filip Krajinovic in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Match sempre in controllo per lo statunitense, che gestisce il ritmo del gioco e si impone nel primo parziale 6-3, concedendo qualcosa nel secondo, quando il tennis del serbo sale d’intensità e approfitta di un calo di concentrazione dell’avversario, che vince comunque 6-4. Tutto facile invece nel terzo e decisivo set, quando Tiafoe chiude il match con un 6-2 e si regala la sfida, al prossimo turno, con il russo Karatsev.

Vince anche Alex de Minaur, che batte Ilja Ivashka in quattro set 6-1, 5-7, 6-1, 6-3. Tutto facile nel primo parziale, dove l’australiano non lascia scampo all’avversario trionfando 6-1, salvo perdere il secondo 7-5. L’australiano reagisce e chiude il match nei seguenti due set 6-1, 6-3. Nel prossimo turno turno affronterà l’argentino Etcheverry.



Esulta Roberto Bautista Agut, che elimina Wu Yibing 3-0 con il punteggio di 7-6, 6-1, 6-1. Il primo set è combattuto, con il cinese che non dà punti di riferimento e disorienta lo spagnolo, che riesce a vincere soltanto al tie break 7-6. Più facile la partita nei due parziali seguenti, con Bautista che chiude la partita nettamente con un doppio 6-1 e si regala la sfida contro il peruviano Varillas.

Vince Borna Coric, che batte in quattro set Federico Coria con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3, 6-3. I primi due set sono molto equilibrati, i due tennisti rispondono colpo su colpo rubandosi la battuta a vicenda e andando sull’1-1 dopo aver vinto un tie break a testa. La musica cambia nel terzo parziale, quando comincia a salire la qualità del croato, che vince 6-3 e si ripete nel quarto con lo stesso punteggio. Per lui ora ci sarà un altro argentino, Cachin, vittorioso contro Thiem.

TABELLONE FEMMINILE

Vittoria in tre set per Caroline Garcia, che batte Wang Xiyu in tre set 7-6, 4-6, 6-4. Match molto equilibrio nel primo parziale: tutte e due sono efficaci al servizio e attente in difesa, con la francese che riesce a vincere il set soltanto al tie break 7-6. Il copione non cambia nel secondo set: equilibrio e spettacolo continuano a dominare, con la cinese che riesce a strappare il servizio all’avversaria nel settimo game, portando a casa il set 6-4. Garcia, spinta dal proprio pubblico, si riprende nel terzo e decisivo parziale, vincendo 6-4. Al prossimo turno per la francese ci sarà la sfida con la russa Blinkova.



Perde clamorosamente Belinda Bencic, che viene eliminata in tre set da Elina Avanesyan con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-4 e concede alla russa la sua prima vittoria in una partita di uno slam. Le difficoltà della svizzera sono palesi fin dal primo parziale: la numero 12 del mondo subisce i colpi dell’avversaria senza riuscire a trovare contromisure e perdendo 6-3. Bencic reagisce nel secondo set, dove ritrova fiducia e brillantezza sotto rete vincendo 6-2, ma cede nuovamente nel terzo e decisivo parziale, vinto 6-4 da Avanesyan, che ora affronterà la francese Jeanjean.

Netta vittoria per Sloane Stephens, che batte in due set (6-0, 6-4) Karolina Pliskova. La statunitense impone il suo ritmo fin dall’inizio, riuscendo a chiudere il primo parziale con un netto 6-0. Nel secondo arriva la reazione della ceca, che ritrova continuità al servizio ma perde 6-4. Stephens nel prossimo turno troverà la russa Gracheva.

Tutto facile per Beatriz Haddad Maia, che vince in due set 6-0, 6-1 contro Tatjana Maria. Perfetta la brasiliana nel primo parziale, a segno con il servizio e il dritto, senza concedere soste all’avversaria e chiudendo con un secco 6-0. La storia si ripete nel secondo, quando la tedesca riesce a vincere soltanto il sesto game e si arrende 6-1. Ora per Haddad Maia ci sarà la sfida con la russa Shnaider.



Vittoria a sorpresa per Anna Schmiedlova, che batte la numero 11 del mondo Veronika Kudermetova in due set con il punteggio di 6-3, 6-1. Partita aperta fin dai primi punti, con la serba più incisiva con il rovescio e la russa con qualche problema in più al servizio: il primo parziale lo vince Schmiedlova 6-3. I problemi di Kudermetova si aggravano nel secondo set: la russa è in balia dell’avversaria, non riesce a reagire e continua a faticare al servizio. Il risultato è un netto 6-1, con cui la serba passa il turno e si regala la sfida con la spagnola Bolsova Zadoinov.