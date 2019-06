Tennis, Roland Garros: Thiem fa fuori Djokovic e raggiunge Nadal in finale

08/06/2019

Dopo le fatiche della giornata di venerdì, in cui Thiem e Djokovic si sono sostanzialmente divisi un set, si riparte dal 3-1 nel terzo parziale a favore dell'austriaco. Vantaggio che il numero 4 del seeding tiene fino al 7-5 conclusivo, nonostante il serbo gli tolga il servizio sul 4-2 e si riporti dunque in parità. La battuta dell'austriaco rischia di capitolare ancora sul 4-4, quando Djokovic respinge due smash e solo il nastro amico salva Thiem, che tiene il servizio e poi lo ruba all'avversario andando 2-1 nel conto dei set. Bellissimo l'ultimo game del terzo parziale, con Thiem che prevale sempre quando l'avversario scende a rete. Djokovic salva tre set point affidandosi al servizio, poi si arrende a una risposta formidabile dell'austriaco.



Rabbiosa la reazione di Nole, che tiene a zero Thiem nel secondo game del quarto set, aiutato da un passante clamoroso e da un ace potentissimo. Il numero 1 del mondo toglie poi il servizio all'avversario, che ricambia il favore grazie ancora al nastro. Djokovic è fuori tempo e guarda incredulo il rosso del Philippe Chatrier. Il serbo è bravo a non scomporsi e con nove punti consecutivi va sul 4-2. Thiem risponde da campione e si fa preferire ancora una volta nel gioco a rete: l'austriaco sembra capire in largo anticipo le intenzioni di Djokovic per poi punirlo in campo aperto. Sul 5-5 Thiem commette un doppio fallo sangunoso, che permette a Djokovic di servire per il set. Il serbo non se lo fa dire due volte e va in parità: 7-5.



Si va dunque al quinto set. Djokovic viene ancora punito quando scende a rete, stavolta Nole sbaglia la volée di rovescio e regala il break all'avversario. Thiem ha addirittura due chances per andare sul 5-1, che vorrebbe dire finale quasi matematica. All'austriaco trema la mano, si va sul 40-40. A Djokovic, invece, passa la paura e l'ennesimo acquazzone del weekend parigino gli concede tregua per pensare e fare ordine nelle idee. Un'ora di pausa, poi riprende la battaglia. Il numero 1 del mondo fa il suo dovere e ritrova il dritto per poi perderlo nel momento topico, che regala il 5-3 e il nuovo break a Thiem. L'austriaco ha l'incontro in pugno, ma i colpi di scena non sono finiti, perché fallisce due colpi del k.o. e rimette in carreggiata Djokovic. Dopo due game di transizione, Djoker serve per restare in partita: un passante angolatissimo di Thiem spegne i sogni di Grande Slam di Nole e soprattutto regala all'austriaco la seconda finale consecutiva al Roland Garros. Ancora una volta contro il Re del rosso, Rafa Nadal, che ha un giorno in più di riposo, fisico e mentale.