Tennis, Roland Garros: Sonego si ferma agli ottavi, Khachanov vince in rimonta

ROLAND GARROS

Il russo concede il primo set, poi ribalta l’incontro trionfando 3-1 (1-6, 6-4, 7-6, 6-1) e vola ai quarti

© Getty Images Si spegne agli ottavi di finale il Roland Garros di Lorenzo Sonego, eliminato dal russo Khachanov, che si impone in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6(7), 6-1 dopo tre ore e ventisei minuti di gioco. Lorenzo domina il primo set, ma spreca un ampio vantaggio nel tie-break della terza partita, compromettendo il suo incontro. Il numero 11 del ranking Atp vola quindi ai quarti di finale, dove troverà il vincitore della sfida tra Djokovic e Varillas.

Finisce il sogno di Lorenzo Sonego, eliminato agli ottavi di finale del Roland Garros da Karen Khachanov. Il russo trionfa 3-1 in rimonta, con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6(7), 6-1 dopo tre ore e ventisei minuti di gioco. Un primo set dominato da Lorenzo, che ruba il servizio nei primi due giochi al suo avversario volando via sul 4-0. Khachanov non riesce a trovare contromisure, con l’italiano che trasforma anche la palla break per il set point del 6-1. L’avvio della seconda partita è piuttosto analogo: Sonego spreca tre palle break nel terzo set, con il russo che resiste e a sua volta ruba il turno di battuta all’avversario sul 3-2. L’italiano non riesce più a tornare in parità, con Khachanov che si porta quindi sull’1-1 vincendo il set 6-4. La terza partita fa da spartiacque: il russo trova il break del 5-4, subito pareggiata da Sonego. I due arrivano al tie-break, in cui Lorenzo riesce ad andare addirittura sul 4-0. Nel momento più delicato e decisivo il numero 11 del ranking trova le forze mentali e fisiche per rimettere in piedi lo spareggio, andando poi a vincere 9-7 per indirizzare il match. Nell’ultima partita Sonego crolla completamente, con il russo che va a chiudere con un secco 6-1. Khachanov vola ai quarti di finale, eliminato Lorenzo Sonego.