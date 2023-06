ROLAND GARROS

L’italiana viene eliminata dall'americana Pera con il punteggio di 6-4, 7-6

© Getty Images Svanisce il sogno degli ottavi di finale del Roland Garros per Elisabetta Cocciaretto, eliminata al terzo turno dalla statunitense Bernarda Pera. L’italiana viene sconfitta 2-0, con il punteggio di 6-4, 7-6(2) in un’ora e trentasei minuti di gioco. Nel primo set Elisabetta è anche costretta al time-out medico per via di un problema alla coscia. Cocciaretto lotta fino al tie-break nella seconda partita, ma alla fine trionfa Pera.

Elisabetta Cocciaretto viene eliminata nel terzo turno del Roland Garros. L’italiana cade 2-0 contro Bernarda Pera, con il punteggio di 6-4, 7-6(2) in un’ora e trentasei minuti di gioco. Il primo set comincia apparentemente bene per Elisabetta, che spinge con un break nelle prime fasi. La statunitense riesce però sempre ad annullare il vantaggio avversario, pareggiando sia sul 2-2, sia sul 3-3 che sul 4-4. La numero 44 nel ranking Wta si deve anche fermare sul 4-3, richiedendo l’intervento del fisioterapista per un problema alla gamba. Bernarda Pera tiene il servizio andando poi sul 5-4, con la pressione che passa tutta sulla battuta di Cocciaretto. L’italiana commette due doppi falli consecutivi sul 30-30, lasciando scappare via l’ultimo gioco con Pera che chiude 6-4. Nella seconda partita fioccano i break.

Inizialmente è Elisabetta a spingere, confermando anche il primissimo servizio rubato all’avversaria: con il passare del tempo la statunitense rientra, ma è ancora una volta l’italiana a tornare avanti, con la palla break del 4-3 trasformata con un ottimo passante lungolinea. Le due protagoniste alzano il loro livello negli ultimi giochi del set, tenendo il servizio e arrivando a giocarsi la partita al tie-break. Nel momento decisivo la statunitense spinge, con Cocciaretto che commette due errori fatali che le costano l’incontro. Vince Bernarda Pera 2-0 (6-4, 7-6) e vola agli ottavi di finale. Eliminata Elisabetta Cocciaretto.