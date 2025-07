Hockey: sorelle canadesi in arrivo alle Eagles di Bolzano

Le Eagles, la squadra femminile di hockey di Bolzano, ingaggia due sorelle canadesi Alice e Léonie Philbert per la prossima stagione. La ventinovenne Alice è portiere con esperienza europea, avendo giocato negli ultimi due anni con la squadra maschile Lions of Wasquehal nella Serie C francese è anche la portiere della nazionale femminile francese. "La decisione di spendere uno dei cinque posti disponibili per straniere per una portiere si è resa necessaria perché non è ancora chiaro quanto durerà il completo recupero dall'infortunio occorso alla fine della stagione a Daniela Klotz, veterana delle Eagles, e perché Ilaria Girardi probabilmente non sarà più disponibile" spiega una nota. Anche l'italo-canadese Gabriella Durante rimarrà a Calgary per finire gli studi e Martina Marangoni è spesso impegnata per motivi di lavoro. Per sua sorella Léonie, nata nel 1999, sarà la prima avventura all'estero. Ha iniziato la sua carriera come attaccante, ma poi è passata in difesa, dove è diventata una delle giocatrici più in vista del campionato canadese. Con i Concordia Stingers ha vinto due volte il campionato ed è stata eletta due volte per l'All Star Team.