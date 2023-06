Nadal, compelanno in ospedale: operazione all'ileopsoas

© Getty Images

Compleanno in ospedale per Rafael Nadal. Il campione spagnolo è stato operato in artroscopia a Barcellona per una lesione all'ileopsoas sinistro. Intervento che dovrebbe aver risolto finalmente il problema al tendine che ha tenuto lontano dai campi di gioco il maiorchino da gennaio. "L'operazione è riuscita - ha scritto Rafa sul suo profilo Twitter -. Inizierò immediatamente la riabilitazione funzionale progressiva e il normale processo di recupero mi dicono è di 5 mesi, se tutto va bene".