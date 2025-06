Milano-Cortina: anche Pirelli tra partner dei Giochi Invernali 2026

Lo annunciano Pirelli e Fondazione Milano Cortina 2026, stringendo una partnership che durerà fino alla conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali e che prevede la fornitura esclusiva di pneumatici invernali Pirelli per la flotta di auto fornite da Abarth, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Lancia e Maserati in qualità di Automotive Premium Partner.Per garantire inoltre la massima efficienza alla flotta del parco auto, Pirelli metterà a disposizione un servizio di assistenza in caso di foratura o necessità di riparazione in tutti i cluster dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e lungo i percorsi per raggiungere le sedi di gara". E' quanto si legge in una nota congiunta di Pirelli e di Milano Cortina 2026.