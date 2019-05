Tennis, Roland Garros: Berrettini cede a Ruud, Federer e Nadal avanzano senza problemi Il romano ko in tre set (6-4, 7-5, 6-3). Lo svizzero e il maiorchino battono Otte e Maden Facebook

29/05/2019

Matteo Berrettini lascia il Roland Garros dopo una brutta sconfitta con il norvegese Casper Ruud, che lo piega in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3. Ora se la vedrà con Roger Federer, in grado di battere il tedesco Oscar Otte in tre set (6-4, 6-3, 6-4). Rafa Nadal supera nettamente Yannick Maden 6-1, 6-2, 6-4 dopo poco più di due ore di sfida. Il maiorchino passa ai sedicesimi della competizione, dove affronterà il belga David Goffin.

AVANZA NADAL Rafa Nadal batte Yannick Maden in due ore e nove minuti con i parziali di 6-1, 6-2, 6-4. Il maiorchino avanza al terzo turno del Roland Garros dove affronterà David Goffin. Lo spagnolo riesce a vincere i primi due game, anche se il tedesco gli rende la vita tutt’altro che semplice con i suoi dritti stretti, che spesso mettono in difficoltà Nadal. Il maiorchino riesce a ottenere il break dopo un soffertissimo secondo game, vinto ai vantaggi; spettacolare un suo rovescio incrociato in allungo. Il numero 2 al mondo consolida nettamente il vantaggio senza troppi problemi. Maden gioca bene ma commette spesso anche degli errori gratuiti. Nadal vola sul 4-0, superandolo con un lob spettacolare dopo un tentativo di smorzata sotto rete da parte del tedesco, per un nuovo break. Un altro diagonale stretto dritto da parte di Maden mette un po’ in crisi Nadal, che sbaglia un dritto comodo da centro del campo, ma poi si riscatta con un ottimo servizio e con un dritto profondissimo e si aggiudica anche il quinto game. Maden tiene la battuta a 30 e riesce a conquistare il suo primo game, ma una splendida seconda di servizio del maiorchino chiude il primo set in appena 38 minuti di gioco.



Subito break per Nadal all’inizio del secondo set, sfondando con il suo dritto. Un altro mancino tagliente porta sul 2-0 lo spagnolo. Il terzo game si gioca sul filo dell’equilibrio e viene aggiudicato da Maden con una splendida palla corta che inganna Nadal. Maden tiene la battuta ai vantaggi ma rimane sotto di un break (1-2). Ancora servizio fondamentale per Nadal che, con un ace, allunga e conduce per 3-1. Il quinto game vede, come nel terzo, un bel botta e risposta tra i due: doppio break per l’inarrestabile mancino di Manacor, che si inventa un colpo all’indietro da cinema una volta che era stato preso in controtempo. Il tedesco conquista il game a 0 e tiene il servizio (5-2), ma non riesce minimamente a limitare i danni ed è quindi costretto a capitolare anche nel secondo set in un’ora e 18 minuti. Maden conquista il game di apertura del terzo set e tiene il turno di battuta ai vantaggi (2-1). Nadal realizza il break a zero, chiuso con un rovescio vincente. 3-2 e servizio. Maden va di controbreak chiudendo con lo smash a rete. Nadal torna a condurre (4-3) ma poi commette due doppi falli e il tedesco ne approfitta: quattro break consecutivi per i due tennisti (4-4). Tuttavia, lo spagnolo chiude con un gran vincente e con una bella risposta in corridoio.

NIENTE DA FARE PER BERRETTINI Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Matteo Berrettini, piegato al termine di tre set molto vibranti contro un Casper Ruud che però ha realmente sofferto il suo avversario solo nelle fasi iniziali del terzo.



Il primo set si apre con grande rapidità: Ruud si prende il primo e il terzo game concedendo un solo punto all'azzurro, che però è nel match come dimostrato dal dritto e dall'ace che lo portano sull'1-1 e poi sul 2-2. Si continua a giocare punto su punto, con Berrettini che risponde ai tentativi di fuga del suo avversario soprattutto a servizio, inchiodandolo sul 3-3 e poi sul 4-4. Si giocano però solo altri due game, e il norvegese se li aggiudica entrambi ai vantaggi anche grazie a un Berrettini che inizia a sbagliare (grave il suo errore su una volée sul 40-40, quandi si era sul 5-4).



Ruud poi si prende agevolmente l'1-0 in apertura di secondo set, Berrettini risponde strappando un faticoso 1-1 in un game tutto all'inseguimento. Ma quando alla battuta c'è Ruud tutto si fa complicato per l'italiano, che infatti si ritrova sul 2-1 prima di una palla break del suo avversario, che riesce ad annullare per un nuovo 2-2. Tanti errori anche nel quinto game e faticosa risposta nel sesto, dove lo scandinavo non sfrutta tre palle break e si ritrova ancora sul 3-3. Altro vantaggio Ruud al termine di un game infinito, ma al termine di altri due game molto veloci il punteggio recita 5-4. Qui Berrettini crolla di nuovo: Ruud tiene il servizio per un facile 6-5, che diventa 7-5 dopo un brutto doppio fallo dell'italiano.



Che a inizio terzo set rialza la testa: si prende subito il break sull'1-0 e poi allunga sul 2-0. Poi però ricomincia la fiera dell'errore (in particolare una bruttissima volée) e ben tre game vanno a Ruud. La partita di Berrettini di fatto termina nel sesto game, conquistato a 0 per un 3-3 che lascia ancora sperare. Ma non è così: Ruud infatti va a vincere 6-3 concedendo un solo punto al suo avversario (il 15-40 sul 4-3) e passando agevolmente il turno.

FEDERER PASSA IN TRE SET Dopo la vittoria su Matteo Berrettini, ora Casper Ruud è atteso dalla sfida contro Roger Federer: nessun particolare problema per lo svizzero, che regola in tre set Oscar Otte con il punteggio finale di 6-4, 6-3, 6-4. La partita si apre con Federer che prova a prendere la fuga, ma il suo ospite è bravo a rispondergli (come in occasione del secondo game, chiuso a 0). Riesce quindi a riportarsi sul 2-2 ai vantaggi, ma Federer si prende con grande autorevolezza il 3-2 in pochi minuti. La risposta di Otte, che va sul 3-3 nello stesso modo, è di grande impatto. Dopo essersi aggiudicato anche l'ottavo game, però, la forza di Federer inizia a essere troppa per il volenteroso Otte, che cede il primo set dopo trenta minuti di battaglia. Schema simile anche nel secondo set, con Federer sempre avanti e Otte che pareggia i conti fino al 3-3. Ma l'elvetico fatica il minimo necessario (e infatti non concede un punto al rivale né in occasione del 2-1, né in quella del 3-2) e dopo il break che gli vale il 5-3 diventa irraggiungibile per un Otte messo alle strette. Il tedesco prova quindi ad accelerare nel terzo set, prendendosi il primo game. Combina però un mezzo disastro quando sbaglia uno smash e poi centra la rete permettendo a Federer di rientrare. Il fuoriclasse di Basilea conquista quindi un non banale 2-2 ai vantaggi annullando una palla break e riesce a recuperare anche dopo il 3-2 del tedesco. Otte sbaglia di nuovo al servizio prendendo un altro nastro che regala il break che Federer non si lascia scappare. E al primo match point lo svizzero risponde subito presente, guadagnandosi il passaggio del turno.

