Tennis, Roland Garros: Alcaraz raggiunge Tsitsipas ai quarti

ROLAND GARROS

Lo spagnolo supera Auger-Aliassime in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3 e 6-1, ora la sfida al greco nel prossimo turno

© Getty Images Non ci sono sorprese nell’ottavo di finale del Roland Garros tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime: lo spagnolo accede al turno successivo trionfando con un secco 3-0, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-1 in due ore e quindici minuti di gioco. Il canadese illude con il break iniziale, poi fatica (anche fisicamente) a contenere il numero 3 al mondo. Per Alcaraz ai quarti c’è l’ostacolo Stefanos Tsitsipas, vittorioso contro Matteo Arnaldi.

TABELLONE MASCHILE

Tutto facile per Carlos Alcaraz, che si prende i quarti di finale del Roland Garros imponendosi per 3-0 contro Auger-Aliassime, in due ore e quindici minuti di gioco con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-1. Avvio forte del canadese, che strappa subito il turno di battuta al suo avversario, ma lo spagnolo risponde immediatamente con il contro-break per riportarsi in parità. Con il passare dei giochi il numero 3 del ranking inizia a carburare sempre di più: ruba il servizio sul 4-3, vola via sul 5-3 e poi chiude nel suo turno di battuta per portarsi a casa il primo set. L’inerzia è tutta dalla parte di Carlos, che all’inizio del secondo parziale infila un altro break, per andare avanti sul 3-2. Il numero 21 al mondo deve fermarsi e chiedere il time-out medico per un problema all’inguine, ma al ritorno in campo ha la chance per tornare in parità: Alcaraz annulla tre palle break con altrettanti colpi straordinari, per mantenere il vantaggio e poi strappare nuovamente il servizio al suo avversario con il secondo 6-3. L’ultima partita è di fatto un assolo dello spagnolo, che totalmente in fiducia va a vincere con un sonoro 6-1. Alcaraz accede ai quarti del Roland Garros per il terzo anno consecutivo, ad attenderlo il greco Stefanos Tsitsipas.

TABELLONE FEMMIINILE

Prova di forza clamorosa da parte della numero 1 al mondo Iga Swiatek, che spazza via Anastasia Potapova in soli quarantuno minuti con il doppio punteggio di 6-0. La numero 41 nel ranking Wta riesce a fare soltanto nove punti nell’intero incontro, con la polacca che non perde nessun gioco e vola ai quarti di finale. Ad attenderla Marketa Vondrousova, che supera Olga Danilovic in maniera piuttosto agile: 6-4, 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco, nonostante il difficile avvio con il break concesso alla sua avversaria.