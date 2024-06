Tennis, Roland Garros: rimpianto Arnaldi, passa Tsitsipas

© Getty Images

Brutto colpo per l'Italia al Roland Garros in attesa di Jannik Sinner: salutano, infatti, sia Matteo Arnaldi che Elisabetta Cocciaretto. Il sanremese gioca una prima parte di match strepitosa contro Tsitsipas, ma sbaglia quattro set point per volare sul 2-0 e il greco vince 3-6, 7-6(4), 6-2, 6-2. La 2001 di Ancona, invece, viene travolta dall'americana Coco Gauff, che si impone 6-1, 6-2: nel femminile resta solo Jasmine Paolini.