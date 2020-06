Tennis, pubblicato il nuovo calendario: Roland Garros dal 27 settembre all'11 ottobre

TENNIS

L'ATP, in collaborazione con WTA, ITF, USTA e FFT, ha pubblicato un calendario provvisorio rivisto che stabilisce un percorso per la ripresa del Tour dopo la sospensione a marzo a causa della pandemia da Covid-19. Il nuovo calendario dell'ATP Tour intende riprendere venerdì 14 agosto con il Citi Open, evento ATP 500 a Washington, seguito dal Western & Southern Open, l'evento ATP Masters 1000 di Cincinnati, che sarà ospitato a Flushing Meadows, in vista degli US Open (31 agosto - 13 settembre). Dopo New York, si disputeranno il Mutua Madrid Open (13/9) e gli Internazionali BNL d'Italia (20/9), eventi ATP Masters 1000 su terra battuta a Madrid e Roma in vista del Roland Garros a Parigi (27 settembre-11 ottobre). Djoko e il bambino

Il calendario sarà soggetto a ulteriori modifiche e verranno effettuate continue valutazioni relative alla salute e alla sicurezza, alle politiche di viaggio internazionali e approvazione governativa di eventi sportivi. A metà luglio è atteso un ulteriore aggiornamento sul programma previsto oltre il Roland Garros, incluso un possibile circuito asiatico prima del periodo indoor europeo culminante con la Nitto ATP Finals a Londra.

"Il nostro obiettivo è stato riprogrammare il maggior numero possibile di tornei e salvare il più possibile della stagione", ha dichiarato Andrea Gaudenzi, presidente ATP. "È stato uno sforzo davvero collaborativo e speriamo di aggiungere più eventi al calendario man mano che la situazione si evolva. Vorrei riconoscere gli sforzi dei nostri tornei per operare in questi tempi difficili - ha aggiunto - così come i nostri giocatori che gareggeranno in condizioni diverse. Ad ogni modo, garantire che la ripresa del Tour abbia luogo in un ambiente sicuro sarà fondamentale".

WTA, VIA DA PALERMO IL 3 AGOSTO

La WTA ha annunciato che il circuito del tennis femminile ripartirà da lunedì 3 agosto con il 31° Palermo Ladies Open in Italia, dopo uno stop di cinque mesi a causa della pandemia da COVID-19. Il calendario sarà soggetto a ulteriori modifiche e verranno effettuate continue valutazioni. Dopo il torneo siciliano, il circuito femminile si sposterà negli USA con il Western & Southern Open presso il Billie Jean King National Tennis Center di New York City, lo stesso sito che una settimana dopo ospiterà gli US Open, che mantiene le date originariamente programmate. Dopo il torneo di New York, il WTA Tour continuerà in Europa con numerosi eventi su terra rossa, tra cui il Mutua Madrid Open che porterà al Roland Garros. Successivamente, il WTA Tour attraverserà diversi paesi in Europa e in Asia-Pacifico, tra cui il China Open a Pechino, con altre settimane di competizioni per i tornei che porteranno allo Shiseido WTA Finals di Shenzhen dal 9 al 15 novembre.

