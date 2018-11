Tennis, Parigi-Bercy: Khachanov trionfa, Djokovic battuto

04/11/2018

Un pezzo di storia del tennis contro una giovane sorpresa. Questo per la finale del torneo Masters 1000 Parigi Bercy: Novak Djokovic contro Karen Khachanov, il serbo nuovo numero 1 del mondo contro il russo numero 18. Una finale conquistata da Djokovic dopo aver battuto in semifinale Federer in uno dei match più belli degli ultimi anni, mentre Khachanov alla sua quarta finale in carriera spera di ripetere i successi di Marsiglia e Mosca ottenuti quest'anno. Il match inizia all'insegna dell'equilibrio ma al quarto game c'è un break per Djokovic che si porta sul 3-1, immediato controbreak del russo che approfitta di due errori di rovescio del serbo per portarsi sul 3-2 e chiudere il successivo game a zero per il 3-3. Si arriva fino al 5-5 quando c'è una palla break per il russo che la concretizza con un lungolinea che lo porta a servire per il primo set. Djokovic si porta sullo 0-30 ma il russo recupera e con un diritto tremendo conquista un set point che concretizza 7-5.



Anche nel secondo set il russo continua a spingere e nel terzo game arriva lo strappo: due palle break per Khachanov annullate e si va ai vantaggi, il russo ne conquista un'altra con un passante ad incrociare. Djokovic piazza un rovescio in rete e il russo va sul 2-1. Si arriva fino al 4-2 per Khachanov con il serbo al servizio che riesce ad annullare una palla break. Poi ne arriva un'altra. Ancora annullata dal serbo. Il settimo game è infinito e dopo tre palle break annullate Djokovic mantiene il servizio (4-3). Dopo, però, il russo tiene il servizio a zero (5-3) come fa Djokovic successivamente (5-4). Khachanov serve per il match e concretizza il primo dei due match point a disposizione per trionfare e portare a casa il suo primo titolo Masters della carriera. Una sconfitta che brucia per Novak Djokovic, che domani tornerà il numero uno del mondo.