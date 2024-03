Tennis, Djokovic decide di separarsi dal coach Ivanisevic: "La nostra amicizia è sempre stata solidissima"

TENNIS

Il numero 1 al mondo ha annunciato la separazione dal tecnico croato sui propri profili social

Novak Djokovic non sta vivendo uno dei periodi più felici della sua carriera. Gli anni passano e il gioco del fuoriclasse serbo non sembra esser più di quello di un tempo, come mostrato nella sfida persa con Luca Nardi al Master 1000 di Indian Wells, tuttavia sotto sotto sembrano esserci ulteriori problemi. La dimostrazione è arrivata la decisione di separarsi dallo storico coach Goran Ivanisevic, una scelta annunciata con un commovente post sui social da parte del numero uno della classifica Atp, alla ricerca di nuovi stimoli per proseguire.

Vedi anche Tennis Tennis, Djokovic salta Miami: "Mi concentro sugli Slam e le Olimpiadi" "Ricordo chiaramente il momento in cui ho invitato Goran a far parte del mio team. Era il 2018, Marian (Vajda, ex allenatore del campione serbo, ndr) e io stavamo cercando di innovare, di aggiungere un po' di magia al servizio nel nostro duo. Abbiamo portato non solo quello, ma anche tante risate, divertimento, stagioni concluse al numero 1 del mondo, nuovi record, 12 titoli Slam (e qualche altra finale) - ha commentato Djokovic ringraziando il vincitore di Wimbledon 2001 -. Goran e io abbiamo deciso di non lavorare più insieme da qualche giorno. La nostra chimica in campo ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è sempre stata solidissima. Sono orgoglioso di dire (non so se per lui valga lo stesso), che oltre a vincere tornei da anni abbiamo una battaglia in corso a Parchisi. E questo torneo non finirà mai per noi. Grazie di tutto amico. Ti voglio bene".

Sarà necessario attendere qualche giorno per scoprire se Djokovic intenderà rinnovare il proprio staff guardando soprattutto alla stagione sulla terra con il Roland Garros come grande obiettivo considerato che proprio lì si disputeranno le Olimpiadi 2024, altro appuntamento da tenere in considerazione per il serbo che è ancora a caccia dell'oro a cinque cerchi.