Tennis: niente finale a Barcellona per Musetti

ATP BARCELLONA

Sulla terra battuta catalana, il carrarese cede in tre set a Tsitsipas, che vince 6-4, 5-7, 6-3

© Getty Images Niente da fare per Lorenzo Musetti nell'Atp di Barcellona: nella semifinale sulla terra rossa catalana, a vincere è il greco Stefanos Tsitsipas, che si impone con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3 e vola all'atto conclusivo, dove sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz o il britannico Daniel Evans. Tanti rimpianti per il carrarese, che si trova più volte avanti di un break, riesce a pareggiare il conto dei parziali, ma cede all'ellenico.

Si ferma in semifinale il sogno di Lorenzo Musetti di trionfare nell'Atp di Barcellona. Ad interrompere la corsa del carrarese è Stefanos Tsitsipas, che sulla terra rossa catalana vola all'atto conclusivo dopo tre set: finisce 6-4, 5-7, 6-3, con il classe 2002 che costringe l'ellenico al terzo set e può addirittura avere rimpianti per i break di vantaggio sprecati, soprattutto in avvio di gara.

L'inizio, infatti, vede Musetti salire prima sul 2-1, poi sul 4-3. In entrambi i casi, però, viene rimontato e, anzi, perde tre game consecutivi, con Tsitsipas che si porta sul 6-4 chiudendo il primo parziale. Nel secondo, il carrarese va di nuovo avanti (2-0), ma cede al terzo turno in battuta: 3-3. Il momento più critico è sul 5-4 per il greco, che ha un match point a disposizione, ma l'italiano lo annulla e poi strappa il servizio: 7-5 e tutto in parità.

Purtroppo per Musetti, però, in avvio Tsitsipas è inarrestabile: doppio break e immediato 4-0. A poco serve il controbreak che vale il 4-2: alla prima occasione utile per servire per il match, il greco chiude sul 6-3 e vola in finale, dove affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz o il britannico Daniel Evans. Tanti rimpianti per Lorenzo Musetti: ma la sua crescita passa anche attraverso queste sconfitte.

