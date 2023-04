Atp Barcellona, forfait di Jannik Sinner: Musetti vola in semifinale

TENNIS

L'altoatesino, che aveva già accusato qualche problemino fisico contro Nishioka, non rischia e alza bandiera bianca. Niente derby, il toscano avanza senza giocare

Jannik Sinner alza bandiera bianca nell'Atp di Barcellona, mandando a monte il derby italiano nei quarti di finale contro Lorenzo Musetti. L'altoatesino aveva fatto sapere di non essersi sentito bene nel finale del match vinto in rimonta contro Nishioka, accusando "stanchezza e un po' di crampi", ma aveva poi minimizzato. Il dolore e la prudenza devono aver avuto la meglio, perché Jannik ha annunciato il ritiro. Musetti vola così in semifinale.

Non ci sarà il derby italiano nei quarti di finale tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. La sfida, prevista per le 12 italiane, viene cancellata dal forfait dell'altoatesino, annunciato dall'organizzazione sui suoi canali social. Nel post si parla di un infortunio per il finalista del Masters 1000 di Miami, che già ieri aveva evidenziato dei problemi fisici nel finale del match vinto in rimonta contro il giapponese Nishioka. Sinner, al termine del match, aveva parlato di "stanchezza e un po' di crampi", salvo poi minimizzare. La notte e i successivi impegni, con gli Internazionali d'Italia (8-21 maggio) che incombono, devono aver portato consiglio e aver spinto alla cautela. Da qui il ritiro di Jannik Sinner, che fa avanzare Musetti in semifinale senza giocare: il toscano attende ora il vincitore della sfida tra De Minaur e Tsitsipas.

SINNER: "STAVO MALE DA QUALCHE GIORNO, HO BISOGNO DI RIPOSO"

"E' triste dovermi ritirare dalla partita di oggi a Barcellona, ma stavo male da qualche giorno ormai. Oggi il dolore è peggiorato e non riesco a giocare". Così Jannik Sinner commenta sui social la decisione del suo ritiro dal torneo di Barcellona per infortunio. "Mi prenderò un po' di tempo per riposare e cercherò di essere pronto per le prossime partite. Grazie per tutto il vostro sostegno e buona fortuna a Lorenzo per il resto del torneo", aggiunge Sinner.