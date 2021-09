Tennis, Nadal out per qualche settimana: "Ho fatto un trattamento al piede"

Rafa Nadal dovrà osservare qualche settimana di stop a causa di un problema al piede sinistro che lo tormenta da anni ma che nelle ultime settimane in particolare gli ha procurato una sofferenza tale da non riuscire ad esprimersi al meglio. "Ciao a tutti, da tempo non comunicavo con voi attraverso i social - scrive il maiorchino su Instagram -. Sono stato a Barcellona con la mia squadra e l'equipe medica per ricevere un trattamento al piede che mi porterà a qualche giorno di riposo e qualche settimana fuori dal campo. Sono già tornato a casa e sono in via di guarigione. Grazie a tutti per il vostro sostegno!".