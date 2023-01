Tennis, Nadal: "Distrutto mentalmente ma pronto a lottare per tornare"

TENNIS

Lo spagnolo dopo l'eliminazione agli Australian Open: "Ci ho provato fino alla fine"

© Getty Images Rafael Nadal ha ammesso di essere "distrutto mentalmente" dopo l'infortunio che ha segnato la sua partita al secondo turno dell'Australian Open contro l'americano Mackenzie McDonald, ma si è detto pronto a lottare per superare anche questo infortunio e proseguire la sua carriera. Lo spagnolo ha accusato un problema all'anca sinistra nel secondo set ma ha in ogni caso concluso la partita, vinta da McDonald in tre set. "Ho cercato di continuare a giocare senza aumentare i danni. Ma volevo solo finire la partita", ha spiegato il 36enne Nadal, che ha ricevuto una standing ovation dal pubblico della Rod Laver Arena: "Non volevo ritirarmi, essendo campione in carica qui. Meglio così alla fine. Ho perso. Complimenti all'avversario", ha detto il mancino di Manacor.

"Mackenzie stava esprimendo un ottimo livello di tennis. Per molto tempo sono stato lì a lottare, avendo le mie possibilità, ma stava giocando bene", ha detto Nadal lodando il suo avversario prima di soffermarsi sui suoi problemi. "Non stavo andando così bene. Sono stanco di parlare" di infortuni, ha rimarcato Nadal. "Ho perso la partita, punto. Ci ho provato fino alla fine".

Il mancino di Manacor ha spiegato che da "un paio di giorni" stava di nuovo combattendo contro il problema all'anca, già accusato in passato. Poi, sulla decisione di portare a termine la partita, ha aggiunto: "Fai del tuo meglio fino alla fine. Non importa le possibilità che hai. Questa è la filosofia dello sport. Questa è l'essenza stessa dello sport. Ho cercato di seguirla durante tutta la mia carriera da tennista", ha evidenziato, riconoscendo che i continui "se" pronunciati durante la sua carriera lo hanno provato.

L'ipotesi del ritiro non è ancora contemplata, nonostante le ombre sul suo futuro. "Non ho bisogno di parlare e spiegare come mi sento. Alla fine, devi andare avanti", ha affermato il numero 2 del mondo. "A volte è frustrante. A volte è difficile da accettare. A volte ti senti super stanco per tutti questi infortuni. Non posso assolutamente lamentarmi della mia vita. Non posso dire di non essere distrutto mentalmente in questo momento. E' dura per me. Ma vediamo, speriamo che non sia niente di così terribile. Alla fine sono state tre settimane positive in allenamento, quindi spero davvero di non dover stare fuori per molto tempo, perché poi è difficile affrontare di nuovo tutto il processo di recupero e la quantità di lavoro per tornare a un livello decente. Sono passato da questo processo troppe volte nella mia carriera e sono pronto a continuare a farlo, ma non è facile, senza dubbio".

"E' una cosa molto semplice: mi piace quello che faccio - ha proseguito Nadal -. Mi piace giocare a tennis. So che non è per sempre. Mi piace sentirmi competitivo. Mi piace lottare per le cose per cui ho combattuto per quasi metà della mia vita o ancora di più. Quando fai le cose che ti piacciono, alla fine della giornata, non è un sacrificio", ha spiegato lo spagnolo.

