Tennis, Australian Open: clamoroso ko per Nadal, avanza Auger-Aliassime

AUSTRALIAN OPEN

Il maiorchino cede in tre set all'americano McDonald, il canadese rischia ma rimonta Molcan. Nel tabellone femminile, ok Swiatek e Sakkari

© Getty Images Clamoroso agli Australian Open: saluta al secondo turno Rafael Nadal, battuto 3-0 dall'americano Mackenzie McDonald che si impone con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-5. Rischia ma avanza Felix Auger-Aliassime: il canadese rimonta Molcan e vince 3-6, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2. Nel tabellone femminile, nessun problema per Iga Swiatek e Maria Sakkari: la numero 1 della classifica Wta travolge Osorio (6-2, 6-3), la greca rimonta Shnaider (3-6, 7-5, 6-3).

TABELLONE MASCHILE

Subito una sorpresa al secondo turno degli Australian Open: è già finita la cavalcata di Rafael Nadal, che perde clamorosamente in tre set contro l'americano Mackenzie McDonald ed è già fuori dal primo Slam del 2023. Il maiorchino non è in giornata e un infortunio nel corso del secondo set, con lo statunitense avanti di un set e di un break, non aiuta. Il numero 2 al mondo perde subito il servizio, scivola sull'1-4 e, pur recuperando un break di svantaggio e fallendo la palla del 5-5, cede 6-4 dopo il primo set. il risultato si ripete nel secondo, poi sul 3-3 lo spagnolo perde il turno in servizio e si fa male alla gamba sinistra. Inevitabile, così, il 7-5 del terzo parziale: McDonald aspetta ora uno tra Svrcina e Nishioka.

Quasi arriva un'altra sorpresa dal match tra Alex Molcan e Felix Auger-Aliassime, ma alla fine il canadese si impone in rimonta e in cinque set sullo slovacco. Il 22enne perde per 6-3 i primi due parziali, poi con tre di fila (6-3, 6-2, 6-2) completa l'opera e passa il turno: il prossimo avversario sarà uno tra l'argentino Francisco Cerundolo e il francese Corentin Moutet.

Negli altri match, di cui alcuni "di recupero" dopo l'interruzione per pioggia della seconda giornata, Mmoh vince in cinque set contro Lokoli e si guadagna la sfida a Zverev al secondo turno, mentre sorride anche Tiafoe: 6-4, 6-4, 6-1 e qualificazione contro uno tra Khachanov e Kubler. Ruusuvuori batte in quattro set il padrone di casa Purcell: se la vedrà con Andrey Rublev.

TABELLONE FEMMINILE

Non sbagliano le due big impegnate nel secondo turno del tabellone femminile. La numero 1 della classifica Wta Iga Swiatek travolge 6-3, 6-2 Camila Osorio: la polacca non sbaglia nulla ed elimina la colombiana, aspettando ora una tra la canadese Andreescu e la spagnola Bucsa. Missione compiuta anche per Maria Sakkari: la greca rischia, ma batte in rimonta la russa Diana Shnaider, che vince 6-3 il primo set ma cede 7-5, 6-3 nei successivi due. Ora, l'ellenica attende una tra la svizzera Teichmann e la cinese Zhu.

Sorridono le americane: Madison Keys batte 6-3, 6-2 la cinese Xinyu Wang, qualificandosi per il terzo turno dove affronterà Podoroska o Azarenka. Jessica Pegula, invece, supera 6-2, 7-6(5) la bielorussa Aliaksandra Sasnovich e attende la padrona di casa Gadecki o Kostyuk. Saluta, invece, Petra Kvitova, eliminata dall'ucraina Anhelina Kalinina (7-5, 6-4): sarà l'avversaria di Barbora Krejcikova (netto 6-4, 6-1 alla francese Clara Burel).

