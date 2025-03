Tennis, Miami Open: Berrettini vola ai quarti, Djokovic batte Musetti

Prosegue infatti il cammino di Berrettini che, dopo quattro anni, ritrova i quarti di un Masters 1000: sconfitto Alex de Minaur, che cede col punteggio di 6-3, 7-6. Un break in apertura risulta decisivo per la vittoria nel primo set dell'azzurro, che si difende dai tentativi di rimonta del rivale. Il secondo set è stato invece decisamente più difficile e combattuto per Matteo, che si è dovuto difendere da un australiano ferito e voglioso di rivalsa. Davanti per la quasi totalità del gioco, de Minaur era arrivato anche a costruirsi tre set point nel decimo game: la chance però era completamente sfumata per i suoi errori e la reazione dell'italiano. Berrettini dunque sfruttava il contraccolpo psicologico per strappargli la battuta nel gioco seguente e avere a sua volta la chance per chiudere sul proprio servizio: anche qui, però, ecco la tensione che faceva sfumare tre match point. La sagra degli errori ha dunque portato tutti al tiebreak, dove de Minaur ha ripetuto la scena vista in precedente: triplo match point sul 6-3, vanificato però da un grande Berrettini che andava a cancellare ogni sua chance di vittoria. Così è nato il successo per 9-7 nel tiebreak, che ha consegnato la vittoria al tennista romano. Ora per Matteo Berrettini, già certo del numero 27 del ranking Atp, si profila un durissimo duello contro Taylor Fritz (3). Lo statunitense ha sempre vinto, 4-0 nei precedenti, ed è la bestia nera di Matteo: l'ha sconfitto negli Us Open dell'anno scorso, ma anche in Coppa Davis e United Cup. Ora però di fronte si troverà un tennista ritrovato, e chissà che questo non cambi i pronostici.