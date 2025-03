Tennis, Miami Open: Berrettini ko nei quarti, avanza Fritz

Non ci sono più italiani in gioco nel Miami Open, né nei singolari maschile e femminile, né nel doppio. L'ultimo baluardo azzurro era rappresentato da Matteo Berrettini (29), che si arrende dopo una durissima battaglia col padrone di casa Taylor Fritz (3): 7-5, 6-7, 7-5 il punteggio dopo 2h44' di gioco. Il match è durissimo sin dai primissimi minuti, tra due tennisti che hanno un servizio molto potente ed efficace e si rispondono colpo su colpo. Nessuno dei due vuole cedere e il tiebreak sembra inevitabile, ma Berrettini ha un unico passo falso che gli costa caro: 7-5 per Fritz, che si porta in vantaggio. Nel secondo parziale lo scenario si ripete, ma questa volta l'azzurro è impeccabile fino al tiebreak. Qui però sembra spegnersi completamente la luce per il tennista romano, che arriva sull'orlo del baratro: sotto 6-3, Berrettini annulla sei set point al rivale e la spunta con un clamoroso 9-7 in rimonta. Un punteggio e un risultato che dimostrano il suo ottimo stato di forma, che si conferma anche nel terzo parziale.