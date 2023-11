Tennis, Medvedev: "Colpito da Sinner, può vincere Slam e diventare il numero 1"

Sinner non sbaglia un colpo: è in finale













































































"Sono rimasto molto colpito, sta giocando molto bene adesso. Non ha sbagliato molto oggi, ha corso bene e se gli dai una palla facile hai la sensazione che ti muova sul campo. Il suo servizio è migliorato molto". Daniil Medvedev riconosce i meriti di Jannik Sinner, che lo ha appena battuto nella semifinale delle ATP Finals. "In questo momento sta cavalcando un'onda poi vediamo come andrà in finale - ha aggiunto il tennista russo in conferenza stampa - Se riuscirà a giocare sempre come ha fatto nelle ultime settimane vincerà degli Slam e diventerà numero uno del ranking. Poi si tratta di vedere quanti Slam e per quante settimane".