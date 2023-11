Sinner-Medvedev, da Torino a Torino: dagli sbadigli di Daniil alla rivincita di Jannik

Sinner-Medvedev: da Torino a Torino























1 di 13 © Dal Web SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Dal Web

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Da Torino a Torino. La prima semifinale delle Atp Finals 2023 ha riproposto al Pala Alpitour il confronto del 2021 tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner. Due anni fa era stato il russo a imporsi in tre set (6-0 6-7 7-6) con tanto di sbadigli dopo il primo parziale dominato e vinto 6-0. Spacconata a cui l'azzurro aveva risposto sfiorando l'impresa in rimonta e che oggi fa decisamente sorridere dopo la "rivincita" di Jannik. Tutto nonostante un'altra mezza "scenata" del numero tre del ranking: durante la semifinale, Medvedev ha infatti puntato il dito contro uno spettatore sulle tribune. Diversivo che però non è bastato a distrarre Sinner.