Vela: Laperche vince la Route du Rhum con nuovo record

08 Nov 2026 - 10:32
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Lo skipper francese Tom Laperche ha vinto la Route du Rhum, regata transatlantica in solitaria, stabilendo un tempo record alla sua prima partecipazione. Partito l'1 novembre scorso da Saint-Malo (Francia), il 29enne velista ha tagliato il traguardo a Pointe à Pitre, a Guadalupa, con suo multiscafo della classe Ultim 'Svr Lazartigue', dopo sei giorni, 13 ore e 27 minuti di navigazione, battendo il precedente record, stabilito da Charles Caudrelier nel 2022, di circa sei ore e 20 minuti. All'edizione 2026 della regata, che si tiene ogni quattro anni ed è considerata una delle più dure e affascinanti al mondo, partecipano 115 velisti. Undici le donne, tra le quali l'italiana Francesca Clapcich, in gara insieme con altri connazionali: Ambrogio Beccaria, Matteo Sericano, Andrea Fornaro e Marco Guerra.

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