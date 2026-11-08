Vela: Laperche vince la Route du Rhum con nuovo record

Lo skipper francese Tom Laperche ha vinto la Route du Rhum, regata transatlantica in solitaria, stabilendo un tempo record alla sua prima partecipazione. Partito l'1 novembre scorso da Saint-Malo (Francia), il 29enne velista ha tagliato il traguardo a Pointe à Pitre, a Guadalupa, con suo multiscafo della classe Ultim 'Svr Lazartigue', dopo sei giorni, 13 ore e 27 minuti di navigazione, battendo il precedente record, stabilito da Charles Caudrelier nel 2022, di circa sei ore e 20 minuti. All'edizione 2026 della regata, che si tiene ogni quattro anni ed è considerata una delle più dure e affascinanti al mondo, partecipano 115 velisti. Undici le donne, tra le quali l'italiana Francesca Clapcich, in gara insieme con altri connazionali: Ambrogio Beccaria, Matteo Sericano, Andrea Fornaro e Marco Guerra.