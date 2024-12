Tennis, Kyrgios contro Sinner e Swiatek per doping: "E' disgustoso"

Kyrgios, 29 anni, non gioca a tornei di tennis da giugno 2023 a causa di infortuni al polso e al ginocchio. Gli è stato chiesto quali fossero le sue motivazioni per aver commentato la situazione di Sinner e Swiatek: "Uno come me non proverebbe mai, nemmeno in tutta la vita, a doparsi in questo sport - ha detto -. Soprattutto per un infortunio come quello che ho vissuto io, ovviamente ci sono cose che potrebbero accelerare la guarigione, aiutare a tornare ai massimi livelli, aiutare il mio recupero", "ma non è quello che sono. Sono sempre contrario a queste soluzioni".