Tennis, ko azzurro nel doppio: niente titolo per Vavassori-Bolelli ed Errani-Paolini

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano proprio sul più bello: in finale nel doppio ad Halle. In un torneo che non aveva riservato sorprese (all'atto conclusivo vanno le due teste di serie del tabellone), la coppia azzurra si arrende ai due padroni di casa, Kevin Krawietz e Tim Puetz. I due vincono 6-3, 7-6(4) riuscendo a far girare dalla loro parte i momenti chiave della partita. Il primo è il tie-break che decide il primo set: dopo aver già annullato una palla break, i due azzurri cedono e così si passa dal 2-2 al 5-2 e, successivamente, al 6-3. L'altra grande occasione arriva sull'unica palla break del secondo parziale. Avanti 5-4 ma con servizio sulla coppia tedesca, Bolelli e Vavassori hanno un set point, ma falliscono l'occasione di rimandare il verdetto al terzo. Si va allora, inevitabilmente, al tie-break. La partenza sembra essere subito in salita, ma al cambio di campo è in realtà tutto in equilibrio. Il punto decisivo è sul 4-3, con Krawietz e Puetz che fanno punto sul servizio avversario. Sul 5-4 e doppia battuta a favore, i tedeschi non sbagliano: finisce 6-3, 7-6(4) in poco più di un'ora e mezza di gioco. Sfuma allora il titolo per Vavassori e Bolelli: ci riproveranno a Wimbledon.