“Polvere e Gloria”: Jannik Sinner esordisce nel mondo della musica con un duetto con Andrea Bocelli

Gli indizi che questa collaborazione a sorpresa potesse andare in porto c'erano già visto che Sinner era stato annunciato come uno degli ospiti dell'evento "Andrea Bocelli 30 - The Celebration", dedicato ai trent'anni di carriera del cantautore; mentre la figlia del tenore Virginia Bocelli si era esibita all'Inalpi Arena di Torino nel brano "You raise me up" e poi nell’inno nazionale in occasione della finale delle Atp Finals tra Jannik Sinner e Taylor Fritz.