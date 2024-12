Tennis, Sinner e Paolini regalano all'Italia un 2024 da "dieci e lode"

La conferma arriva dalla vittoria dei trofei dedicati alle nazionali, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, successi arrivati non grazie a un singolo, ma a un intero comparto che sta brillando sia in ambito maschile che femminile. Diventa difficile infatti trovare un punto debole per il tennis italiano che può sfruttare senza dubbio del traino offerto da fenomeni come Jannik Sinner o Jasmine Paolini, ma che al tempo stesso può sfruttare l'apporto di una serie di ottimi comprimari come Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Simone Bolelli o Sara Errani che hanno permesso al nostro movimento di brillare in singolare quanto in doppio.