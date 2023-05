Tennis, Internazionali d’Italia: Sonego avanza al terzo turno

TENNIS

Lorenzo batte Nishioka in due set, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e quarantasei minuti

Nel secondo turno degli Internazionali d’Italia di tennis, a Roma, Lorenzo Sonego batte Nishioka 2-0, con il punteggio di 7-5, 6-3. Il numero 48 del ranking Atp beffa il nipponico all’ultimo gioco del primo set (in cui entrambi i giocatori erano riusciti a trasformare una palla break), indirizzando la partita e chiudendo bene nel secondo set. Sonego affronterà il vincitore della sfida tra Tsitsipas e Borges, nei sedicesimi del torneo.

Vedi anche Tennis Internazionali d'Italia: Djokovic vola al terzo turno

Lorenzo Sonego avanza al terzo turno degli Internazionali d’Italia, battendo Yoshihito Nishioka per 2-0. Il numero 48 del ranking Atp trionfa 7-5, 6-3 in un’ora e quarantasei minuti. Il primo set parte molto bene per Lorenzo, che trova subito la palla break per indirizzare la partita, trasformata al secondo game. Reazione d’orgoglio (e di colpi) del nipponico, che nel quinto game riesce a riportare l’incontro in equilibrio. Sonego non si lascia intimorire, e sul 6-5 trova la forza di rubare nuovamente il servizio al suo avversario, chiudendo il primo set sul 7-5. Il secondo set inizia più in sordina, con meno rischi sotto la pioggia battente di Roma. Lorenzo preme sull’acceleratore sul 4-3, trasformando la palla break del 5-3 e andando poi a chiudere 6-3. Nessun ostacolo dunque fin qui per l’italiano, che accede ai sedicesimi del torneo. Sonego affronterà il vincitore della sfida tra Tsitsipas e Borges.