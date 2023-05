Internazionali d'Italia: Djokovic vola al terzo turno

TENNIS

Il serbo, al debutto sulla terra rossa di Roma, batte in due set Etcheverry: sfiderà Dimitrov. Saluta Auger-Aliassime, bene Swiatek nel tabellone femminile

© Getty Images Inizia con una vittoria in due set l'avventura agli Internazionali d'Italia 2023 di Novak Djokovic. Il serbo si impone 7-6(5), 6-2 sull'argentino Tomas Martin Etcheverry: ora sfiderà Dimitrov al terzo turno. Saluta, invece, Auger-Aliassime, eliminato da Popyrin, mentre non sbagliano Norrie e Rune. Nel tabellone femminile, Swiatek esagera e travolge (6-0, 6-0) Pavlyuchenkova, out l'altra finalista del 2022: Jabeur cede alla spagnola Badosa.

TABELLONE MASCHILE

Buon debutto agli Internazionali d'Italia di Novak Djokovic. Nole, infatti, soffre soltanto sul finire del primo set, poi si impone 7-6(5), 6-2 su Tomas Martin Etcheverry. L'argentino, numero 61 al mondo, strappa subito il servizio e sale sul 2-0, ma il serbo recupera, pareggia sul 3-3 e ha anche l'occasione di aggiudicarsi il parziale d'apertura sul 6-4. Il 23enne di La Plata, tuttavia, annulla i due set point. Si va così al tie-break e l'argentino spreca prima sul 3-0, poi sul 5-3: con quattro punti di fila, Djokovic chiude sul 7-5, aggiudicandosi il primo set.

Senza storia, invece, il secondo: subito break e 2-0 per Nole, che ha solo due palle break a disposizione ma le sfrutta entrambe per salire sul 5-2 e poi, con un turno al servizio perfetto, sul 6-2 che fa calare il sipario sul match. L'avversario di Novak Djokovic sarà Grigor Dimitrov, che supera in due set e con il punteggio di 6-4, 7-6(3) lo svizzero Stan Wawrinka. Il serbo e il bulgaro si giocheranno così l'accesso agli ottavi di finale.

La prima sorpresa del tabellone maschile arriva già in mattinata, quando Felix-Auger Aliassime perde in tre set contro Popyrin (6-4, 4-6, 7-5): l'australiano se la vedrà con Safiullin, che batte 6-2, 7-6(5) l'americano Korda. Alexander Shevchenko (6-3, 6-4 all'argentino Baez) e Holger Rune (doppio 6-3 a Fils) saranno invece gli avversari rispettivamente di Jannik Sinner e Fabio Fognini.

Bene Cameron Norrie, che si impone senza problemi (6-2, 6-3) sul francese Muller: se la vedrà con Marton Fucsovics, che con un netto 6-4, 6-4 elimina Alex de Minaur, secondo australiano di giornata a salutare Roma dopo Kokkinakis, eliminato da Sinner. Sorprende anche l'uscita di scena di Karen Khachanov, battuto in tre set dal francese Gregoire Barrere, capace di vincere con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-6(4). Infine, Ruud travolge 6-4, 6-0 il francese Rinderknech: affronterà Bublik (6-4, 1-6, 6-2 a Shelton).

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, non sbaglia la numero uno al mondo nonché vincitrice nel 2022 a Roma: Iga Swiatek esagera e travolge con un doppio 6-0 Pavlyuchenkova. La polacca, lanciatissima verso il bis, sfiderà ora l'ucraina Tsurenko (doppio 6-4 all'americana Pera). Saluta, invece, la finalista della scorsa edizione: Ons Jabeur cede infatti alla spagnola Paula Badosa, che si impone con un netto 6-1, 6-4. L'iberica se la vedrà con un'altra ucraina: Kostyuk, che batte 6-0, 6-4 la statunitense Claire Liu.

Nessun problema, invece, per Maria Sakkari e Barbora Krejcikova: la greca batte 6-1, 6-3 la ceca Strycova, mentre la numero 13 della classifica Wta, avanti 6-2, 4-1, sfrutta il ritiro della montenegrina Danka Kovinic per accedere al turno successivo, dove sfiderà Jelena Ostapenko (6-3, 3-6, 6-2 su Cirstea). Saluta, invece, Elise Mertens: la belga si fa sorprendere dalla russa Anna Kalinskaya, che vince 6-4, 4-6, 6-3.