Tennis, Internazionali d’Italia: Djokovic viene eliminato da Rune

internazionali d'italia

Il serbo cade 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) in due ore e sedici minuti, il danese vola in semifinale

© Getty Images Nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma, Novak Djokovic esce sconfitto dalla sfida contro Holger Rune e viene eliminato dal torneo. Il danese trionfa in tre set (6-2, 4-6, 6-2) dopo due ore e sedici minuti di gioco. Incontro anche interrotto dalla pioggia battente, prima della chiusura del secondo set. Il numero 7 del ranking Atp sfiderà in semifinale il vincitore della sfida tra Ruud e Cerundolo.

Vedi anche Tennis Tennis, Internazionali d'Italia: Tsitsipas elimina anche Musetti, nessun italiano ai quarti

Holger Rune elimina Novak Djokovic nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il danese trionfa 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) in due ore e sedici minuti di gioco. Dopo un avvio equilibrato, con l'1-1, iniziano i problemi per Nole. Il serbo sembra spento e in evidente difficoltà fisica, pur senza smorfie di dolore visibili. Ne approfitta Rune, che infila due break a zero e si porta addirittura sul 5-1. La reazione di Djokovic è rabbiosa, ma anche circostanziata. Il danese si riprende subito e chiude il parziale sul 6-2 in 38'. Il secondo set inizia sulla stessa falsariga del primo, col 2-1 di Rune. Solo a questo punto Nole chiama il medical time out, prendendo una pastiglia per ovviare ai problemi che lo stanno attanagliando in questo match.

La svolta mentale è immediata e il serbo si porta sul 4-2, con un punto contestato: il danese sostiene che la palla sia uscita e discute col giudice di linea, che la chiama fuori. Nei minuti seguenti il replay dell'occhio di falco dimostrerà che Rune aveva ragione, ma ormai il danno è fatto e Djoker approfitta dello scoramento avversario per allungare sul 5-2. Questa volta lo scandinavo chiede l'intervento dei medici per un fastidio alla coscia, ma anche e soprattutto per interrompere l'inerzia favorevole a Djokovic. Missione compiuta, perché alla ripresa Rune firma il 5-4. La sfida viene però sospesa sul punteggio di 6-2 4-5 (0-30) per l'aumentare la pioggia. Dopo un'ora di stop si riprende e il serbo chiude il set sul 6-4. Si va così al terzo parziale, dove ancora una volta Rune spinge sull’acceleratore: il danese ruba subito il servizio al serbo e si ripete al terzo set, approfittando degli errori di un Djokovic appannato e nervoso. Il numero 7 del ranking Atp gestisce bene i giochi successivi, andando poi a chiudere sul 6-2 finale. Vince Rune e vola in semifinale, eliminato Djokovic.