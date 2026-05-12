Internazionali, Musetti: "Deluso per lo spettacolo offerto, ma non mi volevo ritirare"

12 Mag 2026 - 13:25
Lorenzo Musetti © Getty Images

Lorenzo Musetti © Getty Images

"Sono abbastanza deluso dello spettacolo che ho offerto al pubblico, chiedo scusa, ma la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto, non ho voluto ritirarmi perché sono stufo di questi ritiri soprattutto davanti al pubblico di casa, ma non era possibile trovare un modo per andare oltre al problema fisico, purtroppo è andata così". Lo ha detto Lorenzo Musetti dopo l'eliminazione agli Internazionali d'Italia. "Mentalmente è difficile essere lucido e propositivo in questa situazione - ha aggiunto - Dopo l'Australia ho avuto vari infortuni che mi fanno stare in un mood negativo. Speriamo l'esito dei prossimi giorni sia buona per avere la giusta motivazione per affrontare con positività il Roland Garros". Una sconfitta che porta Musetti a uscire dalla top ten a fine torneo: "Sicuramente fa male per come esco da questa top ten, ci ero entrato un anno fa qui a Roma e uscirne sempre qua è una beffa, ma mi darà la spinta per ripartire".

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