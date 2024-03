Tennis, Indian Wells: Sinner è inarrestabile e vola in semifinale

INDIAN WELLS

Jiri Lehecka non spaventa l'altoatesino, che lo sconfigge col punteggio di 6-3, 6-3 dopo 1h24' giocati. Ora uno tra Alcaraz e Zverev

© Getty Images Jannik Sinner è inarrestabile e non sbaglia neanche nei quarti di finale degli Indian Wells Masters. Il cemento degli Stati Uniti è nuovamente il teatro di una prestazione dominante dell'altoatesino e numero tre del seeding, che travolge Jiri Lehecka (32) con un doppio 6-3 dopo essersi fatto annullare tre match point. Sinner vola in semifinale, prolunga la sua striscia vincente e attende il suo avversario: sarà il vincente del match tra Alcaraz e Zverev.

Ancora una volta bastano due set a Jannik Sinner per passare il turno nell'Indian Wells Masters, torneo che lo vede proseguire da assoluto favorito. L'azzurro conquista la semifinali con la sua quarta sinfonia sul cemento statunitense e dopo aver giocato poco più di cinque ore complessive (senza perdere un set) nel Bnp Paribas Open. Si arrende anche Jiri Lehecka (32) che, dopo aver eliminato Tsitsipas conquistando i primi quarti in un Masters 1000 di un ceco dopo Berdych, cede con un doppio 6-3. L'avvio è travolgente per Sinner, che approfitta degli errori di Lehecka per volare sul 3-1 con un ace. Jannik reagisce subito al tentativo di rimonta del rivale, che aveva accorciato di un game, e trova il 4-2 tenendo a zero il servizio. Lehecka risponde con la medesima forza nel servizio e vola sul 40-30 nel gioco seguente, ma si vede annullare la palla break con un servizio da 216km/h e tre punti di fila. A questo punto siamo sul 5-3 e il ceco serve per restare nel match, senza riuscirci: dopo aver annullato due set point, è 6-3 Sinner in 39' di gioco.

Nel secondo set Jannik non gioca il suo miglior tennis, ma pur non dando tutto fornisce una sensazione d'invincibilità che manda in tilt il rivale. Lehecka viene subito ricacciato indietro sul 4-1, lamentando dolore alla schiena, ma ha una grande reazione: sul 5-2 annulla due set point e prolunga il match di un game. A questo punto, è Sinner a servire per chiudere i giochi e dà subito una grande manifestazione di forza volando sul 40-0. L'altoatesino osa nell'azione di gioco seguente e si auto-annulla un match point con un gratuito, ma non sbaglia al quarto tentativo: doppio 6-3 in 1h24' di gioco e semifinali conquistate per Jannik Sinner ad Indian Wells. Il suo sfidante sarà il vincitore della sfida tra Zverev (6) e Alcaraz (2), che giocheranno stanotte.

SINNER: "SODDISFATTO, DEVO MIGLIORARE IL SERVIZIO"

"Sono soddisfatto, nella mattinata c'è sempre vento e nel primo set è stato difficile gestirlo. Lui ha un potenziale enorme, sono contento perché avrò di nuovo di giocare la semifinale in uno dei tornei più importanti dell'anno". Cosi' Jannik Sinner commenta a caldo la vittoria contro Jiri Lehecka. Interrogato sul suo nuovo movimento di servizio, Sinner spiega: "Ci sono dei giorni in cui servo molto bene altri in cui faccio fatica, oggi nel secondo set le percentuali non sono state altissime e so che devo migliorare. È questa la strada che devo seguire e penso che in futuro potrà essere uno dei miei colpi migliori". Infine sulla presenza del papà in California. "È speciale per me avare qui mio padre, non ho avuto in passato tanto tempo da passare con lui, è uno chef incredibile e anche un super papa'. Quando ero piccolo mi ha anche dato qualche dritta sul campo".