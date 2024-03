Tennis, Indian Wells: Sinner domina ancora, Struff cede in due set

TENNIS

Jannik annichilisce l'avversario nel primo parziale, chiuso in mezz'ora, poi si gestisce nel secondo e reagisce ai tentativi di rientro del tedesco. L'azzurro avanza col punteggio di 6-3, 6-4

Sinner non si ferma, tutto facile contro Struff





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner (3) si conferma implacabile e non sbaglia a Indian Wells, dominando col ritmo e col servizio su Jan-Lennard Struff (25). Il tedesco non è mai in gara nel primo set, che l'azzurro domina col ritmo e l'intensità del suo gioco, chiudendolo in 32'. Nel secondo c'è più equilibrio, ma Sinner non perde mai il servizio e avanza col punteggio di 6-3, 6-4 dopo 1h13' di gioco. Ora, per Jannik, la sfida a Shelton (16) o Cerundolo (22).

La strepitosa annata di Jannik Sinner, vincitore degli Australian Open, prosegue con un'altra vittoria a Indian Wells. Nel terzo turno del Masters statunitense, l'altoatesino domina il primo set e si gestisce nel secondo, sconfiggendo Jan-Lennard Struff (25) col punteggio di 6-3, 6-4. Dopo il debutto rapido nel secondo turno, Jannik prova a regalarsi un'altra vittoria in tempi brevi e mantenere il suo tempon di gioco ai minimi termini. L'altoatesino scatta subito con il servizio e un ritmo velocissimo, tenendo Struff a debita distanza e cancellando una palla-break al tedesco. Sinner vola sul 2-1 e piazza un grande break, volando sul 4-1 con un parziale di 12 punti a 2 e il servizio tenuto regolarmente a zero. Struff reagisce e trova il 5-3 ai vantaggi, ma il ritmo e la varietà dei colpi dell'azzurro hanno ancora la meglio: è 6-3 per il numero tre al mondo in soli 32'. Il trend del match si ripete nel secondo set, dove Sinner porta costantemente l'avversario all'errore e vola sul 4-2 con un ace e un break a zero. Sembra il preludio alla fine del match, invece Struff trova energia insperate, salva due palle break e ha anche la palla del 4-4: Sinner gliel'annulla e vola sul 5-3 ai vantaggi, ma il tedesco reagisce e prolunga la sfida. A questo punto Sinner può servire per il match e non sbaglia: è vittoria per 6-3, 6-4 dopo 1h13' di gioco, facendo centro al primo match point. Il dominio di Jannik è stato evidente: non ha mai perso il servizio e vola al quarto turno dopo aver giocato poco più di due ore. Ora per lui il vincente del match tra Shelton (16) e Cerundolo (22).

PAOLINI BATTE ANCORA KALINSKAYA E VOLA AGLI OTTAVI

Jasmine Paolini batte per la seconda volta in un mese Anna Kalinskaya. Grazie al successo 6-3, 3-6, 6-4 sulla numero 25 del mondo, la toscana raggiunge Lucia Bronzetti al terzo turno. L'Italia torna ad avere due giocatrici a questo punto del BNP Paribas, il WTA 1000 di Indian Wells, per la prima volta dal 2015: allora ci arrivarono Sara Errani e Flavia Pennetta, che andò avanti fino ai quarti.

