Tennis, Indian Wells: Sinner-Sonego avanti nel doppio

Jannik Sinner continua a vincere. L'altoatesino numero tre del mondo e Lorenzo Sonego, tornati in coppia dopo la finale di Coppa Davis di Malaga, nel primo turno del torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells si sono imposti contro la forte coppia russa composta da Andrey Rublev e da Karen Khachanov con il punteggio di 7-5 6-1 in 1 ora e 12 minuti di partita. Un buon test in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Negli ottavi affronteranno Granollers e Zeballos.