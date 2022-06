Tennis in lutto: a 91 anni è morto il giornalista e scrittore Gianni Clerici

Il mondo del tennis è in lutto per la scomparsa di Gianni Clerici. Lo scrittore giornalista, ex tennista e storica firma di "Repubblica" si è spento a Bellagio, sul Lago di Como. Avrebbe compiuto 92 anni a luglio. Indimenticabili le sue telecronache in coppia con Rino Tommasi. Nel 2020 era stato colpito da ictus. Nello stesso anno ha dato alle stampe il suo ultimo libro ‘2084. La dittatura delle donne'.

© ipp