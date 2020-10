Tennis, impresa di Sonego a Vienna: Djokovic battuto nei quarti

Grande impresa di Lorenzo Sonego nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna. Il giovane talento azzurro si è sbarazzato con il netto punteggio di 6-2, 6-1 in 1h08' di gioco del numero uno del mondo Novak Djokovic. Ora in semifinale il 25enne piemontese, numero 42 del ranking Atp ed entrato in tabellone come lucky loser dopo aver perso nelle qualificazioni, se la vedrà con il vincente di Dimitrov-Evans.