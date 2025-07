Aryna Sabalenka è la prima semifinalista del torneo femminile di Wimbledon. La regina del ranking Wta ha avuto ragione della 37enne Laura Siegmund, numero 104 al mondo, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4 in quasi tre ore di partita. In semifinale la giocatrice bielorussa affronterà la vincente della sfida tra la statunitense Anisimova e la russa Pavlyuchenkova.