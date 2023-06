Tennis, Queen's: Musetti batte Shelton e vola ai quarti

TENNIS

Il carrarese vince 6-4, 4-6, 6-4 ed è tra i migliori otto sull'erba di Londra: ora Rune o Peniston

Seconda vittoria al Queen's Club Championships di Londra per Lorenzo Musetti, che dopo aver superato il padrone di casa Jan Choinski al debutto si impone in tre set su Ben Shelton e raggiunge i quarti di finale del torneo che "anticipa" Wimbledon. Sull'erba londinese, il carrarese ha però bisogno del terzo parziale per battere l'americano, che cede 6-4, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 11 minuti di gioco. Ottimo avvio di gara, visto che dopo il primo game in favore dello statunitense il carrarese si aggiudica tre game di fila e vola sul 3-1 sfruttando la quarta palla break concessa dal numero 35 al mondo.

Nel secondo arriva l'unico passaggio a vuoto: nonostante altre tre opportunità per strappare il servizio, il classe 2002 non riesce ad ipotecare il match e, anzi, sul 5-4 e servizio a favore perde il turno in battuta, regalando il 6-4 a Shelton che pareggia i conti. Nulla, tuttavia, di irrimediabile e, infatti, Musetti passa dall'1-2 al 4-2 nel terzo e decisivo parziale, prendendosi il break che poi risulta fondamentale per passare il turno. L'americano riesce solo ad annullare tre set point, poi cede 6-4, 4-6, 6-4 al toscano, che è così tra i migliori otto del tabellone.