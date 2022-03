Tennis, Fognini nella storia: è l'italiano con più vittorie di sempre

Giorno speciale per Fabio Fognini sul cemento di Indian Wells. Con il successo sullo spagnolo Andujar (3-6, 6-3, 6-3) il ligure ha centrato la vittoria numero 392 in carriera, superando un mito come Adriano Panatta (391 match vinti) e diventando l'italiano più vincente della storia del tennis. Al terzo posto, a quota 386, resta Andreas Seppi.

Getty Images