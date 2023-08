Tennis, finalmente Sinner! È Campione nel Masters 1000 di Toronto  

JANNICK TRIONFA

L’altoatesino piega De Minaur in finale 6-4, 6-1 e vince per la prima volta un titolo di questo livello Atp

La prima volta di Sinner a Toronto: "Questo torneo resterà nel mio cuore"













Finalmente Sinner! Jannik è Campione nel Masters 1000 Atp di Toronto. L'altoatesino supera in finale Alex De Minaur, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e trenta minuti di gioco. Tanta tensione per l'italiano nel primo set, che subisce due contro-break ma riesce comunque a chiudere 6-4. Nel secondo parziale non c'è storia, con Sinner che varia tanto i colpi e domina in lungo e in largo. Primo trofeo 1000 vinto da Jannik in carriera.

Ce l’ha fatta Jannik Sinner! L’altoatesino vince il suo primo Masters 1000 in carriera, trionfando nell’Atp di Toronto in finale contro De Minaur. Ottima partenza di Sinner, che ruba subito il servizio al suo avversario nel secondo gioco del primo parziale, con tre risposte consecutive eccezionali. L’australiano gioca il game successivo in maniera eccellente, e riesce a trovare il contro-break immediato: dal potenziale 3-0 al ritorno in parità (2-2). Jannik non si fa prendere dal panico, e trova un altro break, chiudendo il punto del 4-2 con un pallonetto delizioso. De Minaur non molla di un centimetro, e trova il secondo contro-break consecutivo: l’altoatesino avrebbe l’occasione di fare altrettanto per il 5-3, ma fallisce le due palle decisive per rubare il turno di battuta all’avversario.

Sul 4-4 l’altoatesino preme nuovamente sull’acceleratore, tenendo il servizio e andando a chiudere il set con una splendida palla corta che vale il punto del 6-4. Nel secondo set invece non c’è storia: Sinner inizia ad aumentare la varietà di colpi, con De Minaur che non riesce a trovare l’inerzia giusta. Jannik pesca due break consecutivi, andando poi a chiudere agilmente con il 6-1. Vince Sinner 6-4, 6-1 in un’ora e trenta minuti di gioco. Jannik, oltre a vincere il suo primo trofeo 1000, sale anche al sesto posto del ranking Atp.