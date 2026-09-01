Tennis, US Open: Berrettini al secondo turno, battuto l’eterno Wawrinka

Matteo Berrettini non sbaglia nel primo turno degli US Open, 3-0 secco contro l’eterno Stan Wawrinka (all’ultimo Slam in carriera) e secondo turno conquistato. Matteo nel primo set si porta subito sul 4-2 con un break, ma l’elvetico risponde sul 5-4 e torna a pareggiare i conti. Sul 6-5 in favore di Wawrinka l’azzurro annulla un set point, portando la sfida al tie-break. Qui Matteo fa la differenza con il suo servizio, 7-4 che significa 7-6 nel parziale e 1-0 nell’incontro. Nel secondo set Wawrinka parte meglio, portandosi subito sul 3-1 con un altro break ai danni dell’italiano. Berrettini compie un piccolo miracolo per salvare il parziale: sul 5-3 annulla tre set point nel suo turno di battuta, poi nel game successivo strappa il servizio allo svizzero per andare sul 5-5. Stan spara le ultime cartucce con un paio di palle break a favore, ma Matteo resiste e si prende nuovamente di forza il tie-break: 7-3 per il secondo 7-6 consecutivo che vale il 2-0. L’ultimo set è a senso unico: 6-0 secco a favore di Berrettini, con Wawrinka in piena riserva di energie. Matteo avanza e raggiunge Navone, vittorioso 3-2 con Djokovic all’esordio.