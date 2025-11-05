Tennis, Djokovic resta in dubbio per Atp Finals: "Non ho ancora deciso"

Djokovic ha risposto al presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che lunedì ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento aveva detto che "noi abbiamo avuto conferma che Djokovic ci sarà a Torino". Di tutt'altro avviso le parole di Nole. "Non so da dove lui ha avuto questa informazione, certamente non da me e non dal mio team! Deciderò a fine torneo!", ha dichiarato parlando con i media locali in conferenza stampa.