Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, Djokovic resta in dubbio per Atp Finals: "Non ho ancora deciso"

In caso di forfait l'azzurro entrerebbe al suo posto anche non vincendo ad Atene

di Redazione
05 Nov 2025 - 09:40
© Getty Images

© Getty Images

La presenza di Novak Djokovic alle Atp Finals di Torino è tutt'altro che scontata. E' stato lo stesso fuoriclasse serbo, ex numero 1 del mondo e recordman di vittorie nei tornei del Grande Slam, a svelarlo parlando dopo la vittoria contro il cileno Alejandro Tabilo al torneo di Atene.

Djokovic ha risposto al presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che lunedì ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento aveva detto che "noi abbiamo avuto conferma che Djokovic ci sarà a Torino". Di tutt'altro avviso le parole di Nole. "Non so da dove lui ha avuto questa informazione, certamente non da me e non dal mio team! Deciderò a fine torneo!", ha dichiarato parlando con i media locali in conferenza stampa.

La mancata partecipazione di Djokovic potrebbe aprire le porte della Finals a Lorenzo Musetti, anche nel caso non dovesse riuscire a vincere il torneo di Atene.

nole djokovic
atp finals

Ultimi video

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

I più visti di Tennis

Sinner, doppio colpo a Parigi: vince il torneo e torna numero uno al mondo

Sinner vs Auger-Aliassime è più di una finale: Jannik può tornare numero 1, Felix punta le Finals

Sinner, che sfogo contro Cahill: "Io ho fatto il break e tu stai seduto..."

Sinner: "Finale intensa, un anno incredibile. Ora vediamo come andrà a Torino"

Coppa Davis, Sinner risponde agli haters: "Felice di essere nato in Italia e non in Austria"

Sinner numero 1 ATP se... i calcoli per il sorpasso su Alcaraz

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:00
Milan, Gimenez: "Da mesi gioco con caviglia infortunata, è ora di fermarmi"
09:52
Andrea De Adamich: talento e versatilità, con Alfa Romeo e Ferrari nel cuore
09:48
Da Hypermotard V2 alla Panigale dedicata a Bagnaia e Marquez, un pieno di Ducati a Eicma
09:48
Atletica: torna la Best Woman, oltre 1400 di corsa a Fiumicino
09:47
Ducati celebra i 100 anni con una gamma rivoluzionaria