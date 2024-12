Tennis, Djokovic non molla e punta il 25esimo Slam: "Voglio fare la storia"

Djokovic ha stupito il mondo del tennis assumendo Murray come allenatore. Il britannico, tre volte vincitore di un major, salterà Brisbane, ma ritroverà il suo vecchio rivale agli Australian Open. "Cercherò comunque di andare forte perché sento che il mio corpo sa funzionando bene. Sono ancora motivato a vincere i Grandi Slam, a fare la storia", ha detto Djokovic, che ha bisogno di un'altra corona Slam per superare le 24 di Margaret Court. "Questo è uno dei motivi principali per cui ho chiesto ad Andy di lavorare con me - le parole del serbo -, perché ho ancora grandi progetti, quindi finché sarà così, continuerò ad andare avanti".