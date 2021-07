Tennis, Djokovic non dà scampo a Garin e si prende i quarti a Wimbledon

TENNIS

Il numero uno al mondo si impone in tre set contro il cileno. Avanti anche Khachanov e Shapovalov

I migliori al mondo non sbagliano gli ottavi di finale di Wimbledon e accedono ai quarti con prestazioni sicure e concrete. È il caso di Novak Djokovic, che sconfigge 6-2, 6-4, 6-2 Cristian Garin lasciando poco spazio all'avversario cileno, e di Ashleigh Barty, che ha la meglio 7-5, 6-3 su Barbora Krejcikova. Si qualificano ai quarti anche Shapovalov, 6-1, 6-3, 7-5 a Bautista Agut, e Khachanov, 3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8 a Korda.

TABELLONE MASCHILE

Il bi-campione in carica di Wimbledon non accenna a fermare la sua corsa e aggiunge senza troppi patemi un ulteriore mattoncino verso il sogno del tris, dopo i successi del 2018 e del 2019. Novak Djokovic liquida infatti il suo impegno degli ottavi di finale e accede al turno successivo con una dimostrazione di forza impressionante. Il tutto di fronte al numero 25 del ranking Atp, Cristian Garin, che manca l’opportunità di infastidire sul serio il serbo all’inizio del secondo set e poi viene travolto. Il fenomeno di Belgrado ha d’altronde già trionfato cinque volte nello Slam britannico e sul campo centrale la differenza di talento si vede tutta nel 6-2, 6-4, 6-2, nonostante i timidi tentativi del cileno di sovvertire un destino quasi già scritto. Proprio in quel set centrale si potrebbe compiere un relativo colpo di mano dello sfidante, ma il 34enne salva palle break in sequenza e rifila al contrario un break pesantissimo al nono game: il colpo è troppo duro per il 25enne di Arica, che crolla mentalmente e non riesce a combinare più nulla, subendo un break in apertura di terzo set e difendendo il turno di servizio due sole volte fino al gong.

Il prossimo step per il leader del ranking sarà a sorpresa Marton Fucsovics che, poco dopo il trionfo del serbo, compie l’impresa personale e sgambetta Andrey Rublev in cinque set (6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3). È un capolavoro dell’ungherese numero 48 al mondo, bravissimo a resistere dopo il sorpasso del russo e a sfruttare poi una prestazione non irresistibile del tennista che occupa invece il settimo posto nella graduatoria Atp. Ottimo colpo anche per il canadese Denis Shapovalov, che nel primo pomeriggio stende lo spagnolo Roberto Bautista Agut 6-1, 6-3, 7-5, rendendo semplice un testa a testa che invece poteva diventare molto complicato: il premio per lui saranno i quarti di finale contro il russo Karen Khachanov, protagonista di un estenuante duello con lo statunitense Sebastian Korda, deciso solo in un infinito quinto set (3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8).



TABELLONE FEMMINILE

Manca invece il trionfo a Wimbledon alla numero 1 del ranking Wta, Ashleigh Barty, che però entra tra le migliori otto tenniste del tabellone del 2021 con un successo in due set sulla ceca Barbora Krejcikova (7-5, 6-3). Come suggerisce il punteggio, l’avvio di match è piuttosto tortuoso per l’australiana che, tuttavia, con lo scorrere degli scambi, prende le misure all’avversaria e quindi slancio verso i quarti di finale. Segue a ruota anche la numero 2 del tabellone, Aryna Sabalenka, a cui serve però qualche sforzo in più contro la kazaka Elena Rybakina che costringe la bielorussa al terzo set. Con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3 i quarti di finale sono quindi realtà anche per lei: l’avversaria non sarà però Iga Swiatek bensì la tunisina Ons Jabeur, stupefacente dopo la prima frazione persa e dominante sulla polacca per 5-7, 6-1, 6-1. Impegno agevole infine per la ceca Karolina Pliskova, brava a concedere solamente cinque game alla russa Liudmila Samsonova: 6-2, 6-3 il risultato finale.