Tennis, Djokovic: "Chiamerò Sinner. Ha fatto una scelta intelligente"

08 Ott 2026 - 12:35
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Sinner e Djokovic © italyphotopress

Sinner e Djokovic © italyphotopress

"Pensare a lungo termine è una scelta intelligente: è importante concedersi più anni di carriera, così da avere più possibilità di raggiungere tutti i propri obiettivi". Parola di Novak Djokovic che, arrivato a Shanghai dopo il trionfo all'Atp 500 di Pechino, ha parlato della decisione di Jannik Sinner di chiudere in anticipo la stagione 2026 per l'infortunio al ginocchio.

"Non l'ho sentito da quando si è infortunato, lo chiamerò per sapere come sta - ha spiegato il serbo in conferenza stampa - In carriera ho attraversato diversi infortuni importanti, so quanto sia difficile".

Djokovic ha evidenziato quanto sia complesso soprattutto il rientro in campo, tra la gestione fisica e mentale: "Quando sei lontano così a lungo, per tornare devi affrontare molte più cose rispetto a quelle che normalmente devi gestire. Soprattutto dal punto di vista mentale. Dal punto di vista fisico sai quando sei pronto, ma poi c'è l'aspetto mentale. Se in campo e pensi: 'Sono davvero completamente guarito e libero di fare questo movimento?'. Per lui, se si tratta del ginocchio, ovviamente questo condiziona tutto. Ogni singolo movimento. Sono sicuro che lui e il suo team stiano facendo scelte sagge. E, da quel che ho visto, ha detto che sta pensando a lungo termine. È una scelta intelligente, sostengo pienamente questo pensiero perché ho sempre cercato di avere una visione di insieme. È importante concedersi più anni di carriera, così da avere più possibilità di raggiungere tutti i propri obiettivi".

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