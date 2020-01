Tennis: da Federer a Nadal: big in campo per raccolta fondi in Australia  

Da Roger Federer a Rafael Nadal, da Serena Williams a Naomi Osaka: i big del tennis scendono in campo per una raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dalle devastazioni dovute agli incendi in Australia. Mercoledì 15 gennaio, si disputa infatti l'AO Rally for Relief: esibizione che vedrà protagonisti oltre Federer, Nadal, Serena e la Osaka, anche l'ex numero 1 Caroline Wozniacki, l'idolo di casa Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas. Teatro dell'evento la Rod Laver Arena di Melbourne, con l'incasso dei match che sarà devoluto in beneficenza. Il Rally for Relief fa parte del più ampio programma #Aces4BushFireRelief ideato da Tennis Australia in risposta alla crisi degli incendi boschivi, diffusi in tutto il Paese.